assegno sociale inps se rinunci al mantenimento non perdi il diritto

L’assegno sociale Inps rappresenta una misura di sostegno destinata agli anziani in condizioni di difficoltà economica. È importante sapere che, nel caso in cui si rinunci al mantenimento da parte di familiari o altri soggetti, non si perde il diritto a ricevere questa prestazione. Questa tutela mira a garantire un sostegno minimo di sicurezza per le persone in età avanzata.

L’ assegno sociale Inps è una delle principali forme di tutela assistenziale previste dalla legge, per le persone anziane in condizioni di difficoltà economica. In virtù della protezione del cosiddetto minimo vitale, l’accesso alla prestazione è spesso oggetto di contenzioso, soprattutto quando entrano in gioco vicende familiari delicate e complesse, come separazioni e rinunce all’assegno di mantenimento. Una recente ordinanza della Cassazione, la n. 333162205, interviene su un tema di grande rilevanza pratica: la rinuncia all ‘assegno di mantenimento da parte dell ‘ex coniuge può impedire il riconoscimento dell’assegno? La risposta della Suprema Corte è netta e si inserisce in un orientamento ormai consolidato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

