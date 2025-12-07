Assegno di mantenimento per i figli ridotto da 650 a 400 euro | perdita del posto fisso e passaggio al lavoro autonomo Cosa hanno deciso i giudici

Orizzontescuola.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 13312025 del 30 novembre, è intervenuto su una richiesta di revisione dell’assegno di mantenimento per un figlio minorenne. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

La Cassazione apre all’assegno di mantenimento anche nelle unioni civili: ecco cosa cambia

Unioni civili,ok a assegno mantenimento

Unioni civili, la Cassazione apre all'assegno di mantenimento: la sentenza sullo scioglimento di un'unione tra due donne

assegno mantenimento figli ridottoAssegno di mantenimento, di quanto aumenta nel 2026 con la rivalutazione? - Da gennaio 2025 chi paga un assegno di mantenimento deve fare i conti con l'inflazione e aumentare l'importo versato mensilmente. Come scrive money.it

assegno mantenimento figli ridottoPrescrizione assegno di mantenimento, fino a quando si può far valere il proprio diritto? - Il mantenimento a figli ed ex serve a garantire loro il sostentamento eppure si prescrive se non lo pretendono entro un certo tempo. Scrive money.it

Cerca Video su questo argomento: Assegno Mantenimento Figli Ridotto