Orsini | tra Italia e Germania asse fondamentale

Da ilsole24ore.com 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, ribadisce l’importanza della Germania per l’Italia. Durante un evento di Bnl Bnp Paribas, ha affermato che il rapporto tra i due paesi è un “asse fondamentale”. Orsini sottolinea che la collaborazione con Berlino resta prioritaria per le imprese italiane, anche in un momento di incertezze economiche.

«Per noi la Germania è un partner fondamentale» dice il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Parlando a margine di un roadshow di Bnl Bnp Paribas, Orsini ha detto: «Fare asse con mercati come quelli della Germania, ma anche Francia e Spagna, è fondamentale. I nostri prodotti stanno andando in Germania ed è fondamentale che continuino ad andarci».  «Per noi è fondamentale che l’Ilva rimanga aperta, per noi è un pezzo fondamentale del nostro Paese», avverte il presidente di Confindustria. «La tenuta dell’Ilva è importante», dice: «È un pezzo di prodotto fondamentale per il nostro Paese», per clienti come Fincantieri, dice il leader degli industriali, «il prodotto che fa l’Ilva non lo fa nessun’altra acciaieria». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

orsini tra italia e germania asse fondamentale

© Ilsole24ore.com - Orsini: tra Italia e Germania «asse fondamentale»

Approfondimenti su Orsini Germania

L’asse tra Italia e Germania può dare consistenza a un nuovo progetto europeo

L’asse tra Italia e Germania rappresenta un’opportunità per rafforzare la coesione e lo sviluppo di nuovi progetti europei.

Meloni vede Merz, si consolida l’asse Italia-Germania

Dopo la riunione straordinaria del Consiglio Ue, la premier Giorgia Meloni ha incontrato a Roma il Cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Orsini Germania

Argomenti discussi: Orsini: in Italia energia tra più care al mondo, speriamo dl a febbraio; Aurora Orsini, la prof di chitarra del liceo Santa Rosa premiata dalla Regione; Nicolò Barabino a Palazzo Orsini: sabato 21 febbraio la visita guidata; Ciclone Harry, Orsini Per far crescere l’Italia il Sud deve funzionare.

Confindustria, Orsini: il decreto energia sarà indispensabile per la competitivitàStiamo attendendo e speriamo arrivi presto il decreto sull'iperammortamento che io credo riuscirà a dare un buon overboost all'economia italiana ... ildiariodellavoro.it

orsini tra italia eLa coalizione di governo fa la muta, Orsina: Fratelli d’Italia partito moderato, molte preferenze sono berlusconiane. La destra sbaglia a temere VannacciTra Forza Italia e Calenda troviamo delle convergenze che sono oggettive. Al leader di Azione potrebbe convenire un’alleanza ... ilriformista.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.