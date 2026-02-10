Orsini | tra Italia e Germania asse fondamentale

Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, ribadisce l’importanza della Germania per l’Italia. Durante un evento di Bnl Bnp Paribas, ha affermato che il rapporto tra i due paesi è un “asse fondamentale”. Orsini sottolinea che la collaborazione con Berlino resta prioritaria per le imprese italiane, anche in un momento di incertezze economiche.

«Per noi la Germania è un partner fondamentale» dice il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Parlando a margine di un roadshow di Bnl Bnp Paribas, Orsini ha detto: «Fare asse con mercati come quelli della Germania, ma anche Francia e Spagna, è fondamentale. I nostri prodotti stanno andando in Germania ed è fondamentale che continuino ad andarci». «Per noi è fondamentale che l’Ilva rimanga aperta, per noi è un pezzo fondamentale del nostro Paese», avverte il presidente di Confindustria. «La tenuta dell’Ilva è importante», dice: «È un pezzo di prodotto fondamentale per il nostro Paese», per clienti come Fincantieri, dice il leader degli industriali, «il prodotto che fa l’Ilva non lo fa nessun’altra acciaieria». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

L’asse tra Italia e Germania rappresenta un’opportunità per rafforzare la coesione e lo sviluppo di nuovi progetti europei.

Dopo la riunione straordinaria del Consiglio Ue, la premier Giorgia Meloni ha incontrato a Roma il Cancelliere tedesco Friedrich Merz.

