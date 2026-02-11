L’arbitro Manganiello bocciato a reti unificate speriamo non fosse venuto a Napoli con una missione

L’arbitro Manganiello ha fischiato una partita difficile a Napoli, lasciando molti tifosi arrabbiati. Dopo il caos generato dal rigore non dato a Genova, cresce il sospetto che il fischietto di Pordenone abbia avuto un ruolo preciso. La tensione in città resta alta, e ora si parla di possibili missioni nascoste dietro le decisioni arbitrali.

Dopo il casino mediatico per il rigore di Genova (nessuno ha fiatato dopo il rigore non assegnato al Napoli in Juventus-Napoli), regna il sospetto che l’arbitro Manganiello sia arrivato a Napoli con una missione. La mancata espulsione di Ramon a inizio ripresa (manca il secondo giallo per atterramento di Hojlund ai limiti dell’area) è talmente clamorosa da indurre a qualsiasi tipo di retropensiero ( come ha scritto Fabrizio d’Esposito nelle pagelle ). In questo clima si giocherà Napoli-Roma. Non vorremmo essere nei panni dell’arbitro e del Var (tanto ormai arbitra il Var) di quella partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’arbitro Manganiello bocciato a reti unificate, speriamo non fosse venuto a Napoli con una missione Approfondimenti su Manganiello Arbitro Bologna-Milan, arbitro Manganiello: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c’è al VAR Gianluca Manganiello sarà l’arbitro di Bologna-Milan, in programma martedì sera allo stadio Dall’Ara. Napoli-Como, pagelle – Tre all’arbitro Manganiello, la mancata espulsione di Ramon alimenta complottismi di ogni tipo Questa sera a Napoli il match di Coppa Italia tra Napoli e Como si conclude con una vittoria ai rigori del Como. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Manganiello Arbitro Argomenti discussi: L'arbitro Manganiello bocciato a reti unificate, speriamo non fosse venuto a Napoli con una missione. L’ex arbitro Morganti: Manca la seconda ammonizione lecita per RamonL’ex arbitro Emidio Morganti, intervenuto ai microfoni di Mediaset, ha analizzato gli episodi arbitrali di Napoli-Como: Sul primo fallo di Ramon, bravo Manganiello a capire dove fosse stato commesso ... ilnapolista.it Morganti: Ramon su Hojlund, era secondo giallo: forse Manganiello era troppo vicinoLa direzione di gara dell'arbitro Manganiello che ha diretto Napoli-Como, quarti di finale di Coppa Italia al Maradona, fa molto discutere soprattutto per i mancati cartellini a Ramon della squadra di ... msn.com Napoli-Como, pagelle - Tre all'arbitro Manganiello, la mancata espulsione di Ramon alimenta complottismi di ogni tipo Soprattutto dopo tre giorni di processi senza fine al rigore di Genova. Vergara torna a splendere. Olivera lento. Beukema più che sufficiente. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.