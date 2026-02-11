Napoli-Como pagelle – Tre all’arbitro Manganiello la mancata espulsione di Ramon alimenta complottismi di ogni tipo

Questa sera a Napoli il match di Coppa Italia tra Napoli e Como si conclude con una vittoria ai rigori del Como. L’arbitro Manganiello riceve tre insufficienze, soprattutto per aver lasciato in campo Ramon nonostante un fallo evidente, scatenando sospetti e teorie complottiste tra i tifosi. La partita si è accesa negli ultimi minuti, ma il risultato finale ha lasciato molti insoddisfatti. Intanto, il ritorno di Zio Vanja non è stato dei più felici, e il commento generale si concentra proprio sull’operato dell’arbitro.

Le pagelle di Napoli-Como di Coppa Italia, vinta ai rigori dal Como. MILINKOVIC-SAVIC. Il ritorno infelice di Zio Vanja. Quasi inoperoso durante il tempo regolamentare (a parte un tiro di Vojvoda), le aspettative per il portiere serbo ai rigori erano messianiche e salvifiche. Invece ne para uno solo e finisce lì. Molto male per gli azzurri – 5,5 BEUKEMA. Sam l'Intruso, secondo la condanna contiana, stavolta fa più di un'onesta partita, con appena una cappellata sola soletta. E lì a destra sovente offende con profitto, al punto da fare al 64' un traversone perfetto per il principe Rasmus. Roba che Na-Politano non riesce a fare da mesi.

