L’appostamento davanti al bancomat la vittima presa di mira e la fuga coi contanti | ecco come agivano le borseggiatrici di Luino

Le donne sospettate di aver preso di mira le persone davanti ai bancomat di Luino sono state arrestate dalla polizia. Si appostavano vicino agli sportelli, osservando con attenzione chi prelevava contanti, e poi si avvicinavano per rubare il denaro appena ritirato. La loro tattica funzionava da tempo, ma ieri sono state colte in flagrante e finite in manette.

Luino (Varese), 11 febbraio 2026 – Si appostavano davanti ai bancomat, curavano con attenzione le vittime tenendo soprattutto d'occhio – senza però farsi troppo notare – il contante che veniva prelevato. Più era consistente, più la vittima diventava "succulenta". Il passo successivo era pedinarle. E rapinarle. Era la tecnica messa in atto da due borseggiatrici bulgare che avevano scelto come teatro d'azione il mercato settimanale di Luino, che si tiene ogni mercoledì. Le due donne sono state ora arrestate dalla polizia di Stato. Il modus operandi . Due i colpi messi a segno di cui sono accusate.

