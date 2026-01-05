Besate | assalto con l’esplosivo al bancomat banditi in fuga con i contanti

Nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 gennaio, a Besate, si è verificato un tentativo di furto con esplosivo presso una filiale del Monte dei Paschi di Siena. Un gruppo di banditi ha messo a segno l’assalto e si è dato alla fuga con il denaro. L’evento ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

Besate, 5 gennaio 2026 – Colpo notturno in una filiale del Monte dei Paschi di Siena nella notte fra domenica 4 e lunedì 5 gennaio. Un gruppo di banditi è riuscito a far esplodere la cassa continua di uno sportello bancomat dell’istituto di credito, che si trova in via IV Novembre. I ladri, secondo i primi accertamenti, avrebbero utilizzato una carica esplosiva, impossessandosi dei contanti custoditi nel caveau. L’attacco. L’allarme è stato lanciato dopo le 2 di notte da alcuni dei residenti in zona, svegliati dal fragoroso botto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Abbiategrasso, che hanno messo in sicurezza l’area, verificando che l’esplosivo – al di là della distruzione dello sportello – non avesse provocato ulteriori danni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Besate: assalto con l’esplosivo al bancomat, banditi in fuga con i contanti Leggi anche: Assalto al bancomat con esplosivo nel Milanese: boato nella notte, ladri in fuga Leggi anche: Assalto al bancomat nella notte: danni a bar e negozi, banditi in fuga La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Assalto al bancomat con esplosivo nel Milanese: boato nella notte, ladri in fuga - Tutto è avvenuto dopo le 2 della notte tra domenica 4 e lunedì 5 gennaio nel Comune di Besate (hinterland sud ovest di Milano), allo sportello bancomat della Banca Monte dei Paschi di Siena in via IV ... milanotoday.it Assalto al bancomat in Salento, è il terzo in cinque giorni nella provincia - Terzo assalto, in cinque giorni, la notte scorsa ad una postazione bancomat in provincia di Lecce. rainews.it Assalto a bancomat, il quarto in pochi giorni nel tarantino - Due ordigni sono stati fatti esplodere nella notte contro lo sportello automatico della filiale della Banca Popolare dell'Emilia Romagna in via Quarto, a Ginosa. rainews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.