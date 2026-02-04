Banda dei bancomat colpisce ancora | esplosione e fuga coi contanti ad Agerola

Un’altra notte di paura ad Agerola, in provincia di Napoli. Una banda di ladri ha fatto esplodere lo sportello bancomat della Banca di Credito Popolare e si è data alla fuga con i contanti. I residenti si sono svegliati con il boato e i rilievi dei carabinieri ancora in corso per cercare di rintracciare i colpevoli.

Notte movimentata ad Agerola, in provincia di Napoli, dove un assalto ha avuto come obiettivo lo sportello bancomat della Banca di Credito Popolare. I criminali, dopo aver fatto esplodere il dispositivo, sono riusciti a impossessarsi del denaro contenuto all’interno. Secondo quanto riportato da Il Vescovado, la fuga è avvenuta a bordo di un’Audi RS6, verosimilmente rubata e alterata, dotata di targhe false per evitare l’identificazione.L’auto è stata intercettata dai Carabinieri lungo la Costiera Amalfitana. Ne è nato un inseguimento durante il quale i malviventi hanno tentato di rallentare i militari spargendo chiodi sulla carreggiata. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Banda dei bancomat colpisce ancora: esplosione e fuga coi contanti ad Agerola Approfondimenti su Agerola Bancomat Ancora un'esplosione nella notte: la banda del bancomat colpisce a Capannoli Svuotato il bancomat. Esplosivo nella fessura. Banda in fuga coi soldi e filiale devastata La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Agerola Bancomat Argomenti discussi: La 'banda dei bancomat' colpisce ancora in Ciociaria: terzo colpo notturno in pochi giorni. L'identikit del gruppo; La banda dei bancomat colpisce a Giovinazzo - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi; La banda dei bancomat colpisce a Giovinazzo; La banda della marmotta colpisce ancora ma fallisce: l’esplosione danneggia l’edificio. La banda del tritolo colpisce ancora: fatto esplodere un bancomat a Ceccano. La pista dei professionisti del Sud ItaliaLa banda del tritolo colpisce ancora, ma si sposta di zona, dal Cassinate al Frusinate. Questa notte, intorno alle ore 4, a Ceccano, in via ... msn.com La ‘banda dei bancomat’ colpisce ancora in Ciociaria: terzo colpo notturno in pochi giorni. L’identikit del gruppoSecondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 4 della notte scorsa a Ceccano il gruppo ha assaltato il distributore automatico della banca di Credito Cooperativo di Roma ... tunews24.it Pozzuoli, assalto al bancomat di Piazza Capomazza: auto usata come un ariete Un assalto al bancomat nel cuore di Pozzuoli scuote la città alle prime luci dell’alba. Nel mirino la filiale Unicredit di piazza Capomazza. Intorno alle quattro del mattino una banda - facebook.com facebook Boato nella notte a Erchie: «banda della marmotta» fa esplodere bancomat in via Roma, danni alla struttura x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.