Banda dei bancomat colpisce ancora | esplosione e fuga coi contanti ad Agerola

Da teleclubitalia.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’altra notte di paura ad Agerola, in provincia di Napoli. Una banda di ladri ha fatto esplodere lo sportello bancomat della Banca di Credito Popolare e si è data alla fuga con i contanti. I residenti si sono svegliati con il boato e i rilievi dei carabinieri ancora in corso per cercare di rintracciare i colpevoli.

Notte movimentata ad Agerola, in provincia di Napoli, dove un assalto ha avuto come obiettivo lo sportello bancomat della Banca di Credito Popolare. I criminali, dopo aver fatto esplodere il dispositivo, sono riusciti a impossessarsi del denaro contenuto all’interno. Secondo quanto riportato da Il Vescovado, la fuga è avvenuta a bordo di un’Audi RS6, verosimilmente rubata e alterata, dotata di targhe false per evitare l’identificazione.L’auto è stata intercettata dai Carabinieri lungo la Costiera Amalfitana. Ne è nato un inseguimento durante il quale i malviventi hanno tentato di rallentare i militari spargendo chiodi sulla carreggiata. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

