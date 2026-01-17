Mikel Arteta sull’allenatore della rimessa in gioco

Di seguito, vi presentiamo un estratto di un articolo pubblicato recentemente da un sito inglese, dedicato a Mikel Arteta e alla sua opinione sull'allenatore responsabile della rimessa in gioco. La traduzione e il riassunto sono pensati per offrire una comprensione chiara e fedele del contenuto, anche a chi ha una conoscenza limitata della lingua inglese.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta ha parlato dell’aggiunta di Thomas Gronnemark come nuovo allenatore specializzato nelle rimesse. Si dice che i Gunners abbiano già iniziato a lavorare con Gronnemark, che in precedenza ha avuto anche un ruolo al Liverpool. Secondo BBC Sport, il danese assumerà un ruolo part-time all’Emirates Stadium, ma Arteta non ha confermato la storia nella sua conferenza stampa di venerdì. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Arsenal rimontato al 94', Arteta: "Al Sunderland basta un fallo o una rimessa per creare caos" - 2 oggi allo Stadium of Light, contro la squadra neopromossa e rivelazione della Premier ... tuttomercatoweb.com

Dall’esonero sfiorato alla semifinale di Champions: Arteta si è (ri)preso l’Arsenal - Dal campo alla panchina: Mikel Arteta ha reso l’Arsenal a sua immagine e somiglianza. gianlucadimarzio.com

A cewar Mikel Arteta, William Saliba da Leandro Trossard suna cikin shakku ko za su fafata da Chelsea gobe facebook