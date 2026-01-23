La conoscenza interna aiuterà Michael Carrick come ha aiutato me dice il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta

Secondo Mikel Arteta, la conoscenza interna di un club rappresenta un elemento fondamentale per il successo, come ha dimostrato anche nella sua esperienza personale. L’allenatore dell’Arsenal sottolinea come questa familiarità possa offrire un vantaggio sia in campo che nella gestione, contribuendo a sviluppare una visione più approfondita del team e della società. Un punto di vista che evidenzia l’importanza di conoscere a fondo l’ambiente in cui si lavora.

2026-01-23 17:42:00 Il web non parla d’altro: Mikel Arteta crede che giocare per un club che poi alleni porti “qualcosa in più”. Arteta ha collezionato oltre 100 presenze con l’Arsenal prima di succedere a Unai Emery come allenatore nel 2019. Non è sempre andata tutto liscio, ma la sua squadra è ora in testa alla Premier League, in testa alla Champions League e ancora in EFL Cup e FA Cup. La prossima sfida arriverà domenica quando ospiteranno una squadra del Manchester United ora guidata dall’ex centrocampista dell’Old Trafford Michael Carrick. Arteta ammette di provare uno speciale senso di attaccamento ai Gunners e ha lasciato intendere che il sentimento sarebbe lo stesso per Carrick e lo United. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta mette in guardia dall’autocompiacimento mentre la sua squadra si prepara ad affrontare i Lupi in difficoltà (Video)Mikel Arteta avverte l'Arsenal di mantenere concentrazione e umiltà, nonostante la squadra sia in testa alla Premier League.

Leggi anche: Infortuni Arsenal, situazione inaspettata per Mikel Arteta! Il tecnico dei Gunners perde Gabriel Magalhães in difesa: le opzioni per sostituire il pilastro brasiliano nel derby

