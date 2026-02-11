L’alleanza nata nel mondo accademico | Una rete per far crescere la passione

L’alleanza tra ricercatori e università si rafforza con un progetto che punta a far crescere la passione per la scienza. Un gruppo di studiosi ha deciso di collaborare, creando una rete che favorisca lo scambio di idee e di esperienze. La ricercatrice in fisica dietro l’iniziativa spiega che il dialogo tra esperti è fondamentale per far avanzare le ricerche e motivare i giovani a entrare nel mondo della scienza. Ora si aspetta di vedere come questa collaborazione potrà influenzare il lavoro di tutti, in un settore che ha bisogno di nuove

"La storia e la mia stessa esperienza di ricercatrice in fisica mi hanno convinta che la scienza cresce nel dialogo e si rafforza nel confronto. La presenza femminile nella scienza non è solo una questione di parità di genere, ma un vero catalizzatore che stimola nuove intuizioni, accende la ricerca e accelera il progresso scientifico". Ne è convinta Stefania Pagliara, docente di fisica dell’ Università Cattolica, che sarà protagonista, insieme all’ Università degli studi di Brescia di Alate, iniziativa con cui i due atenei con sede a Brescia si uniscono per diffondere una cultura della parità sin dalle scuole primarie e secondarie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

