Lutto nel mondo accademico addio al professor Luigi Di Comite | Una perdita per l' intera città

La comunità accademica piange la scomparsa del professor Luigi Di Comite, figura di rilievo nel campo della demografia e dell’Università di Bari. Professore emerito e già preside di Scienze Politiche, il suo contributo ha lasciato un’impronta significativa nel panorama accademico e sociale. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione e di riconoscimento per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui.

Comunità accademica in lutto per la scomparsa del prof. Luigi Di Comite. Professore emerito, già ordinario di Demografia e preside di Scienze Politiche dell'Università degli studi di Bari, nel corso della sua carriere anche presidente dell'Association Internationale des Démographes de Langue.

