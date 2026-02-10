Voglio una possibilità preferisco provarci in tv | vince il bronzo alle Olimpiadi e in lacrime confessa il tradimento alla fidanzata

Dopo aver conquistato il bronzo alle Olimpiadi, l’atleta si apre in lacrime e confessa il tradimento alla fidanzata. In un momento di emozione, rivela di aver incontrato l’amore di recente, ma anche di aver commesso un errore grave, tradendo la persona che gli stava accanto. La sua sincerità scuote l’ambiente e lascia tutti a chiedersi come reagirà la ragazza.

“Sei mesi fa ho incontrato l’amore della mia vita. La persona più bella e gentile del mondo e tre mesi fa ho commesso l’errore più grande e l’ho tradita”. Nessun pianto per il traguardo raggiunto, nessuna gioia per la prima medaglia olimpica in carriera. Il norvegese Sturla Holm Lægreid ha sorpreso tutti dopo aver vinto il bronzo nella 20 km individuale di biathlon ad Anterselva con un’intervista a dir poco surreale, inattesa anche dalla tv norvegese che lo stava intervistando. “È la mia prima medaglia olimpica e voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato lungo il cammino. C’è però qualcuno che forse oggi non mi sta guardando – ha spiegato Lægreid dopo l’arrivo -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La gara di biathlon maschile sui 20 km alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ha riservato una sorpresa grande come poche.

Dopo aver conquistato il bronzo nella 20 km di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina, Sturla Holm Lægreid si è lasciato andare a un gesto inaspettato.

