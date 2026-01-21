Razziano gli scaffali della Coop Scappano in strada scatta l’arresto

Durante un tentativo di furto presso un punto vendita Coop, alcuni individui hanno sottratto alimentari e cosmetici per circa 700 euro. Dopo aver riempito gli zaini, hanno tentato di allontanarsi, ma sono stati fermati da una commessa che ha prontamente chiamato le forze dell’ordine. L’intervento rapido ha portato all’arresto dei responsabili, garantendo la sicurezza del luogo e il rispetto delle normative.

Riempiono gli zaini di alimentari e cosmetici per un valore di 700 euro, poi cercano di allontanarsi, ma una commessa del supermercato che si accorge della razzia li insegue. La coppia di ladri, lui 39emme e lei 37enne, riescono a nascondersi dietro una campana del vetro. Ma i due sono stati bloccati dalla ’gazzella’ dei carabinieri intervenuta sul posto. È accaduto nel pomeriggio dell’altro ieri: i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia portuense hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne ed una 37enne, entrambi senza fissa dimora, che avevano appena commesso un furto ai danni del supermercato “Coop” di Portomaggiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

