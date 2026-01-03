Danneggiano e razziano auto in sosta due minorenni denunciati

Nella notte del 29 dicembre, due minorenni sono stati denunciati dalla polizia per aver tentato di rubare e danneggiare automobili in sosta. L’intervento delle volanti ha evitato ulteriori danni e ha portato all’identificazione dei giovani coinvolti. Le accuse includono tentato furto aggravato, danneggiamento e porto di oggetti offensivi.

Nella notte del 29 dicembre le volanti della Questura hanno denunciato due minorenni per tentativo di furto aggravato in concorso, danneggiamento aggravato e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.Nello specifico la polizia è stata inviata nei pressi della stazione in quanto un.

