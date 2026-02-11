Due marchi nel settore tessile annunceranno la chiusura nel 2025. La crisi del settore è ormai evidente e molte aziende fanno fatica a restare a galla. L’unica strada che alcuni trovano per sopravvivere è dedicarsi alle divise militari, approfittando della crescente domanda nel settore degli armamenti.

Tessile in crisi, l’unica soluzione per sopravvivere? Darsi al settore militare, in tempo di corsa agli armamenti. È la disamina feroce, ma realistica di Rosanna Tremola, segretaria Filc Tem Cgil. Tremola ha seguito la vicenda della Rossi Lorenzo e figli srl dal 2019 e già da allora si avvertiva una situazione via via sempre più complicata a causa della scarsità di commesse. L’azienda ha provato ad andare avanti con il supporto degli ammortizzatori sociali, come spiega Tremola e con la Cassa integrazione ordinaria, poi è stata stritolata dal mercato orientale incombente. Nel 2025 in Brianza hanno chiuso i battenti altre due aziende tessili brianzole: la Fabbrica tessuti elastici di Besana Brianza e la manifattura Cantù, di Bernareggio, a causa del deterioramento delle possibilità produttive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’addio di altri due marchi nel 2025: "Sopravvive chi fa le divise militari"

Approfondimenti su Tessile Crisi

Il Tribunale Civile di Roma ha condannato il Ministero della Difesa al risarcimento di 65.

Al Teatro della Tosse, sabato 10 gennaio, si terrà la prima nazionale di “Chi sopravvive fa i saluti”, nuova coreografia di Deos Danse Ensemble e Giovanni Di Cicco.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Tessile Crisi

Argomenti discussi: L’addio di altri due marchi nel 2025: Sopravvive chi fa le divise militari; Il saluto di Umberto Tozzi: Vi invito alla mia festa. L'addio alla musica dal vivo passa anche da Bari; In lacrime per Aldo Roscioni, l’addio di Portonovo: Uomo generoso, pioniere del turismo; L'ira di Salvini per l'addio di Vannacci: Conta il popolo, non Re o generali. Sono deluso e amareggiato.

Addio a Severino Proserpio, da Como al Senegal una vita spesa per gli altriAveva 85 anni. Dopo la morte della moglie Ornella aveva scelto di vivere in Senegal, dove ha fondato l’associazione I Bambini di Ornella, dedicando la sua vita ai più fragili ... quicomo.it

Lega, l’addio di Vannacci e la maledizione degli ex leghistiDal generale Vannacci alle scissioni del passato, la storia del partito è segnata da addii che raramente hanno trovato fortuna fuori dalla Lega. tgcom24.mediaset.it

Carnevale senza incubi: come friggere e vivere felici https://www.cookaround.com/speciali/puzza-di-fritto-addio-4-trucchi-della-nonna-e-3-ricette-profumate-per-sopravvivere-al-carnevale - facebook.com facebook