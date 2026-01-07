Al Teatro della Tosse la prima nazionale di Chi sopravvive fa i saluti nuova creazione di Deos Danse Ensemble

Al Teatro della Tosse, sabato 10 gennaio, si terrà la prima nazionale di “Chi sopravvive fa i saluti”, nuova coreografia di Deos Danse Ensemble e Giovanni Di Cicco. L’evento si inserisce nella rassegna Resistere e Creare, ospitata ai Teatri di S. Agostino. La rappresentazione propone un’interpretazione contemporanea e riflessiva del tema della resistenza, offrendo un’occasione di approfondimento artistico nel rispetto delle normative vigenti.

Sabato 10 gennaio ai Teatri di S. Agostino, nell’ambito della rassegna Resistere e Creare, è in programma la prima nazionale di “Chi sopravvive fa i saluti”, nuova creazione di Deos Danse Ensemble e del coreografo Giovanni Di Cicco.Il lavoro, dopo l’anteprima dello scorso dicembre, arriva in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Al Teatro della Tosse la prima nazionale di “Chi sopravvive fa i saluti”, nuova creazione di Deos Danse Ensemble Leggi anche: Prima nazionale di “Ubù, Re scatenato” al Teatro della Tosse: versione dell’iconico personaggio di Jarry Leggi anche: Al Teatro delle Muse in scena "Brother to Brother - Dall'Etna al Fuji", la nuova creazione di Roberto Zappalà Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. “Resistere e creare”, al teatro della Tosse la prima nazionale di “Chi sopravvive fa i saluti”; “Resistere e creare”, al teatro della Tosse la prima nazionale di “Chi sopravvive fa i saluti”; La festa di Circumnavigando si scatena: i prossimi spettacoli; ‘Il teatro è del popolo’: Pietro Giannini, un Premio Ubu come atto di responsabilità. “Resistere e creare”, al teatro della Tosse la prima nazionale di “Chi sopravvive fa i saluti” - La uova creazione di Deos Danse Ensemble e del coreografo Giovanni Di Cicco: appuntamento il 10 gennaio alle 19. msn.com

Teatro, a Genova La Tosse festeggia i suoi primi 50 anni - Era l'8 ottobre 1975, quando "Ubu Re", con la regia di Tonino Conte e le scene di Emanuele Luzzati, inaugurava un nuovo teatro, la Tosse nella sede allora ubicata proprio in salita della Tosse. ansa.it

Il Teatro della Tosse e la poesia come resistenza - Portare sulla scena, con storie oblique e dissacranti, guardie e ladri, grassi e magri, santi e peccatori coinvolgendo, come spettatori attivi, adulti e bambini, impiegati e operai, professori e ... avvenire.it

LA TOSSE IN FAMIGLIA 6 Gennaio ore 16 Teatro della Tosse I MUSICANTI DI BREMA Tra allegre canzoni racconteremo la storia di un asino messo in disparte dal suo padrone perché ormai vecchio e stanco. L’asino che voleva trascorrere bene - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.