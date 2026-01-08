Amianto portato a casa con le divise militari | Difesa condannata per contaminazione della moglie di militare risarcimento da 65mila euro

Il Tribunale Civile di Roma ha condannato il Ministero della Difesa al risarcimento di 65.000 euro a favore di Paola Maria Santospirito, moglie del militare Leonardantonio Mastrovito. Quest’ultimo, riconosciuto vittima del dovere e invalido al 100% a causa dell’esposizione ad amianto durante oltre trent’anni di servizio, aveva portato alla luce la contaminazione portata a casa con le divise militari.

Tarantini Time Quotidiano Il  Tribunale Civile di Roma  ha condannato il  Ministero della Difesa  al risarcimento dei danni in favore di  Paola Maria Santospirito, moglie del Luogotenente  Leonardantonio Mastrovito, militare della Marina Militare riconosciuto  vittima del dovere  e invalido al 100% per patologie contratte a causa dell’ esposizione ad amianto e ad altre sostanze altamente nocive durante oltre trent’anni di servizio, comprese missioni all’estero e nei Balcani. Entrambi sono attualmente residenti a Taranto. Il giudice  Corrado Cartoni  ha  riconosciuto che l’esposizione professionale del militare  a  amianto, uranio impoverito e altri agenti tossico-nocivi  ha  determinato  una  contaminazione domestica indiretta  della moglie, avvenuta attraverso la  manipolazione degli indumenti da lavoro e delle divise, riconoscendo un chiaro  nesso causale  con le gravi patologie della donna. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

