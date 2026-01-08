Il Tribunale Civile di Roma ha condannato il Ministero della Difesa al risarcimento di 65.000 euro a favore di Paola Maria Santospirito, moglie del militare Leonardantonio Mastrovito. Quest’ultimo, riconosciuto vittima del dovere e invalido al 100% a causa dell’esposizione ad amianto durante oltre trent’anni di servizio, aveva portato alla luce la contaminazione portata a casa con le divise militari.

Tarantini Time Quotidiano Il Tribunale Civile di Roma ha condannato il Ministero della Difesa al risarcimento dei danni in favore di Paola Maria Santospirito, moglie del Luogotenente Leonardantonio Mastrovito, militare della Marina Militare riconosciuto vittima del dovere e invalido al 100% per patologie contratte a causa dell’ esposizione ad amianto e ad altre sostanze altamente nocive durante oltre trent’anni di servizio, comprese missioni all’estero e nei Balcani. Entrambi sono attualmente residenti a Taranto. Il giudice Corrado Cartoni ha riconosciuto che l’esposizione professionale del militare a amianto, uranio impoverito e altri agenti tossico-nocivi ha determinato una contaminazione domestica indiretta della moglie, avvenuta attraverso la manipolazione degli indumenti da lavoro e delle divise, riconoscendo un chiaro nesso causale con le gravi patologie della donna. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Amianto portato a casa con le divise militari: Difesa condannata per contaminazione della moglie di militare, risarcimento da 65mila euro

Leggi anche: Con le divise portate a casa, l’amianto: risarcimento per la moglie di un militare, residenti a Taranto Primo grado

Leggi anche: Amianto nelle divise: risarcimento per la moglie di un militare, residenti a Taranto Primo grado

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Amianto portato a casa con le divise militari, condannato il ministero della Difesa - ROMA – Il Tribunale Civile di Roma ha condannato il ministero della Difesa al risarcimento dei danni in favore di Paola Maria Santospirito, moglie del Luogotenente Leonardantonio Mastrovito, militare ... dire.it

Amianto portato a casa con le divise militari: sentenza storica contro la Difesa condannata per contaminazione della moglie di militare Vittima del Dovere - Amianto portato a casa con le divise militari: sentenza storica contro la Difesa condannata per contaminazione della moglie di militare Vittima del ... ilsipontino.net