Amianto portato a casa con le divise militari | Difesa condannata per contaminazione della moglie di militare risarcimento da 65mila euro
Il Tribunale Civile di Roma ha condannato il Ministero della Difesa al risarcimento di 65.000 euro a favore di Paola Maria Santospirito, moglie del militare Leonardantonio Mastrovito. Quest’ultimo, riconosciuto vittima del dovere e invalido al 100% a causa dell’esposizione ad amianto durante oltre trent’anni di servizio, aveva portato alla luce la contaminazione portata a casa con le divise militari.
Tarantini Time Quotidiano Il Tribunale Civile di Roma ha condannato il Ministero della Difesa al risarcimento dei danni in favore di Paola Maria Santospirito, moglie del Luogotenente Leonardantonio Mastrovito, militare della Marina Militare riconosciuto vittima del dovere e invalido al 100% per patologie contratte a causa dell’ esposizione ad amianto e ad altre sostanze altamente nocive durante oltre trent’anni di servizio, comprese missioni all’estero e nei Balcani. Entrambi sono attualmente residenti a Taranto. Il giudice Corrado Cartoni ha riconosciuto che l’esposizione professionale del militare a amianto, uranio impoverito e altri agenti tossico-nocivi ha determinato una contaminazione domestica indiretta della moglie, avvenuta attraverso la manipolazione degli indumenti da lavoro e delle divise, riconoscendo un chiaro nesso causale con le gravi patologie della donna. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Leggi anche: Con le divise portate a casa, l’amianto: risarcimento per la moglie di un militare, residenti a Taranto Primo grado
Leggi anche: Amianto nelle divise: risarcimento per la moglie di un militare, residenti a Taranto Primo grado
Amianto portato a casa con le divise militari, condannato il ministero della Difesa - ROMA – Il Tribunale Civile di Roma ha condannato il ministero della Difesa al risarcimento dei danni in favore di Paola Maria Santospirito, moglie del Luogotenente Leonardantonio Mastrovito, militare ... dire.it
Amianto portato a casa con le divise militari: sentenza storica contro la Difesa condannata per contaminazione della moglie di militare Vittima del Dovere - Amianto portato a casa con le divise militari: sentenza storica contro la Difesa condannata per contaminazione della moglie di militare Vittima del ... ilsipontino.net
«L'amianto portato in casa dalle divise»: il Ministero dell'Interno condannato a risarcire la moglie tarantina di un militare - Riconosciuta una contaminazione domestica indiretta, avvenuta attraverso la manipolazione degli indumenti da lavoro del marito, invalido al 100% per l'esposizione all'amianto ... msn.com
«L'amianto portato in casa dalle divise»: il Ministero dell'Interno condannato a risarcire la moglie tarantina di un militare x.com
AMIANTO A PAGANI NEI PRESSI DI VIA MARCO PITTONI: IL COMUNE FACCIA CHIAREZZA! Oggi siamo state a Pagani per denunciare una situazione che tanti cittadini hanno portato alla nostra attenzione: nei lavori di rifacimento del Cantiere PNRR Rige - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.