L' accusa del dottor su Gaza | Ho lasciato MSF Arruola terroristi e tace sui colleghi iraniani

Da iltempo.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da inizio anno, oltre 30 ong, fra cui Medici Senza Frontiere, non possono più lavorare a Gaza. La decisione ha scatenato molte polemiche tra i media, che accusano le autorità di aver messo un limite alle attività umanitarie. Intanto il dottor su Gaza ha rilasciato dichiarazioni dure, accusando MSF di aver assunto terroristi e di aver taciuto sui colleghi iraniani. La situazione resta tesa e al centro del dibattito pubblico.

Dal 1° gennaio oltre 30 Ong, tra cui Medici Senza Frontiere, non possono più operare a Gaza: grande scandalo fra i media mainstream. Israele ha ripetutamente chiesto loro di fornire elenchi dettagliati dei propri dipendenti per escludere legami con Hamas, infatti ci sono fondati motivi per ritenere che i terroristi siano ben infiltrati in esse e da esse protetti, ma le Ong si sono sempre rifiutate di fornirli. Tanti esempi, uno tra tutti proprio di MSF è Fadi Jahad Muhammad Alwadiya, col doppio lavoro di medico e terrorista assassino, eliminato dall'Idf il 25 giugno 2024. Il provvedimento è del ministero degli Affari della Diaspora e del Contrasto all'Antisemitismo, e concerne il mancato rispetto dei requisiti, entrati in vigore a marzo 2025, di registrazione per i dipendenti delle organizzazioni e le mancate documentazioni sui finanziamenti ricevuti e sulle loro operazioni; con essi le autorità di Gerusalemme mirano a verificare se esistano legami tra le Ong e i vari gruppi terroristici, compresa quelli jihadisti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

l accusa del dottor su gaza ho lasciato msf arruola terroristi e tace sui colleghi iraniani

© Iltempo.it - L'accusa del dottor su Gaza: “Ho lasciato MSF. Arruola terroristi e tace sui colleghi iraniani”

Approfondimenti su Gaza Medici

Zelensky: ‘sostegno agli iraniani, Pasdaran terroristi’

Zelensky ha dichiarato che l’Ucraina sostiene il popolo iraniano nella sua lotta per la libertà.

MSF non consegnerà a Israele la lista del suo personale a Gaza: “Non abbiamo garanzie sulla loro sicurezza”

Medici Senza Frontiere ha deciso di non fornire all’esercito israeliano la lista del suo personale a Gaza.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Gaza Medici

Argomenti discussi: Quei colleghi (e i pazienti) che difendono in aula il neurochirurgo imputato per violenza sessuale; Sfigurò il volto alle pazienti, il dottor Silicone Stefano Stracciari radiato dall'Ordine dei medici. Mirella Serattini, una delle vittime: Ci sono voluti 20 anni; S. Maria C. Vetere. Processo a carico del dottore Stefano C.: sentito il secondo esperto della Pubblica Accusa; Io, violentata nello sgabuzzino. Una serata tra piazza della Badia e Sant'Agostino, poi l'incubo.

l accusa del dottorGaza, l'accusa del dottor Neil Stone: Ho lasciato MSF. Arruola terroristi e tace sui colleghi iranianiDal 1° gennaio oltre 30 Ong, tra cui Medici Senza Frontiere, non possono più operare a Gaza: grande scandalo fra i media mainstream. iltempo.it

l accusa del dottorFalsi vaccini, medico a processo. Trenta i testimoni dell’accusaProsegue davanti al tribunale di Fermo, competente per territorio, il processo a carico del dottor Ido Partemi, al centro ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.