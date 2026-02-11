Da inizio anno, oltre 30 ong, fra cui Medici Senza Frontiere, non possono più lavorare a Gaza. La decisione ha scatenato molte polemiche tra i media, che accusano le autorità di aver messo un limite alle attività umanitarie. Intanto il dottor su Gaza ha rilasciato dichiarazioni dure, accusando MSF di aver assunto terroristi e di aver taciuto sui colleghi iraniani. La situazione resta tesa e al centro del dibattito pubblico.

Dal 1° gennaio oltre 30 Ong, tra cui Medici Senza Frontiere, non possono più operare a Gaza: grande scandalo fra i media mainstream. Israele ha ripetutamente chiesto loro di fornire elenchi dettagliati dei propri dipendenti per escludere legami con Hamas, infatti ci sono fondati motivi per ritenere che i terroristi siano ben infiltrati in esse e da esse protetti, ma le Ong si sono sempre rifiutate di fornirli. Tanti esempi, uno tra tutti proprio di MSF è Fadi Jahad Muhammad Alwadiya, col doppio lavoro di medico e terrorista assassino, eliminato dall'Idf il 25 giugno 2024. Il provvedimento è del ministero degli Affari della Diaspora e del Contrasto all'Antisemitismo, e concerne il mancato rispetto dei requisiti, entrati in vigore a marzo 2025, di registrazione per i dipendenti delle organizzazioni e le mancate documentazioni sui finanziamenti ricevuti e sulle loro operazioni; con essi le autorità di Gerusalemme mirano a verificare se esistano legami tra le Ong e i vari gruppi terroristici, compresa quelli jihadisti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'accusa del dottor su Gaza: “Ho lasciato MSF. Arruola terroristi e tace sui colleghi iraniani”

Approfondimenti su Gaza Medici

Zelensky ha dichiarato che l’Ucraina sostiene il popolo iraniano nella sua lotta per la libertà.

Medici Senza Frontiere ha deciso di non fornire all’esercito israeliano la lista del suo personale a Gaza.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Gaza Medici

Argomenti discussi: Quei colleghi (e i pazienti) che difendono in aula il neurochirurgo imputato per violenza sessuale; Sfigurò il volto alle pazienti, il dottor Silicone Stefano Stracciari radiato dall'Ordine dei medici. Mirella Serattini, una delle vittime: Ci sono voluti 20 anni; S. Maria C. Vetere. Processo a carico del dottore Stefano C.: sentito il secondo esperto della Pubblica Accusa; Io, violentata nello sgabuzzino. Una serata tra piazza della Badia e Sant'Agostino, poi l'incubo.

Gaza, l'accusa del dottor Neil Stone: Ho lasciato MSF. Arruola terroristi e tace sui colleghi iranianiDal 1° gennaio oltre 30 Ong, tra cui Medici Senza Frontiere, non possono più operare a Gaza: grande scandalo fra i media mainstream. iltempo.it

Falsi vaccini, medico a processo. Trenta i testimoni dell’accusaProsegue davanti al tribunale di Fermo, competente per territorio, il processo a carico del dottor Ido Partemi, al centro ... msn.com

Hanno riempito le timeline con Gaza e ogni possibilie accusa a Israele e ai 'sionisti'. Ora che il tema va meno, si dilettano con Trump e Epstein, senza però sfiorare la Russia. Ma sull'Ucraina, sul massacro quotidiano compiuto dai russi, sulla loro Resistenza, n x.com

Gli italiani stanno ricostruendo Gaza. Ma in Italia nessuno lo dice. In Italia, alla Camera dei Deputati, la relatrice delle Nazioni Unite Francesca Albanese ha accusato Israele di essere il responsabile della distruzione di Gaza, parlando di assedio, crimini e o - facebook.com facebook