Zelensky | ‘sostegno agli iraniani Pasdaran terroristi’

Zelensky ha dichiarato che l’Ucraina sostiene il popolo iraniano nella sua lotta per la libertà. Durante il suo discorso serale, ha chiamato i Pasdaran, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, un’organizzazione terroristica. La mossa arriva mentre l’Iran si trova in crisi e in convulsa protesta, e Zelensky si rivolge anche al sostegno internazionale contro le azioni di Teheran.

L’Ucraina sostiene il popolo iraniano, pronto a lottare per la propria libertà. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica è stato designato come organizzazione terroristica Lo ha riferito Rbc-Ucraina, citando il discorso serale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Il mondo intero vede cosa sta succedendo in Iran, il numero di omicidi e come il regime iraniano abbia contribuito alla diffusione della guerra e della violenza nella regione e in tutto il mondo. L’Ucraina non dimenticherà nessuno delle migliaia di droni ‘Shahed’ che colpiscono le nostre città e i nostri villaggi, la nostra gente”, ha osservato il presidente. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Questa mattina, i ministri degli Esteri dell’Unione Europea si riuniscono per decidere se inserire le Guardie Rivoluzionarie iraniane nella lista dei gruppi terroristi.

