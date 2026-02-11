La Volta Buona le pagelle dell’11 febbraio | l’appello di Convertini 9 e la testimonianza di Arianna David 8

Torna l’appuntamento con La Volta Buona, questa volta dedicato all’11 febbraio. Caterina Balivo e i suoi ospiti discutono di temi di attualità e costume, concentrandosi anche su diete e benessere. In studio, l’appello di Convertini riceve un grande 9, mentre Arianna David porta una testimonianza da 8. La puntata si rivela ricca di spunti e emozioni.

Torna l'appuntamento con La Volta Buona: nella puntata dell'11 febbraio, come di consueto, Caterina Balivo e i suoi ospiti si concentrano su temi di attualità e costume, dedicando un'ampia parentesi alle diete e al benessere. In studio, Vladimir Luxuria, Arianna David e Annalisa Minetti. La dieta? Lontano dai social. Voto 8. Come di consueto ogni mercoledì, la prima parte dello show è dedicata alle buone abitudini a tavola. Se il professor Calabrese "smonta" con la sua proverbiale professionalità le miracolose e bizzarre diete del momento, il dietologo Ciro Vestita offre invece delle valide alternative naturali, decantando le proprietà di vegetali dimagranti come kiwi, banane mature e limone.

