Basket | Roma-NBA Doncic e Nowitzki possibili soci del progetto

Questa mattina si è saputo che Luka Doncic e Dirk Nowitzki potrebbero entrare come soci nel progetto di espansione della NBA in Europa, con Roma come una delle città candidate. La notizia arriva in un momento di fermento per il progetto, che punta a portare il basket americano anche nel Vecchio Continente. Ora si attende una conferma ufficiale, ma l’interesse di questi due campioni fa pensare che la strada sia più concreta.

Si muove qualcosa di più preciso sul fronte NBA Europe nella vicenda che riguarda Roma, una delle due città coinvolte nel progetto di espansione della lega professionistica americana nel Vecchio Continente. Dopo mesi nei quali tutto assumeva dei contorni piuttosto sfumati, questa mattina è servita a schiarirne alcuni. Come riporta la Gazzetta dello Sport a firma Mario Canfora-Giuseppe Nigro, il nuovo progetto di Roma è pronto a prendere in mano il titolo di Serie A: esiste un precontratto per acquisire il diritto che oggi è di Cremona per la stagione 2026-2027 di Serie A, che è il modo in cui questa nuova cordata interessata alla Capitale si è presentata alle istituzioni cestistiche nazionali.

