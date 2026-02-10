Come funziona la truffa della ballerina su WhatsApp account rubato con lo smishing | consigli per difendersi

Una nuova truffa si sta diffondendo su WhatsApp, coinvolgendo utenti che ricevono messaggi da un account che si spaccia per una ballerina. In realtà si tratta di un tentativo di furto di account tramite lo smishing, ovvero messaggi ingannevoli che cercano di farti cliccare su link per rubare i dati. La vittima riceve un messaggio che sembra provenire da un contatto conosciuto, ma in realtà è stato compromesso. Chi cade nella trappola si trova a dover affrontare richieste di soldi e altre richieste sospette. È importante essere attenti

La "truffa della ballerina" che circola su WhatsApp sta creando apprensione, facendo moltiplicare le denunce. Funziona sfruttando messaggi inviati da contatti reali: un finto voto per un concorso di danza porta a diffondere il proprio codice WhatsApp, consentendo ai truffatori di rubare l'account e chiedere denaro ai contatti. Truffa della "ballerina" su WhatsApp Una nuova attività illecita su WhatsApp sta colpendo utenti di ogni età in tutta Italia. Si tratta della cosiddetta "truffa della ballerina", un raggiro ben costruito che non punta su minacce o allarmi, ma su fiducia, empatia e relazioni personali.

