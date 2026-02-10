La truffa della ballerina arriva anche a Palermo la trappola su Whatsapp che ti ruba 900 euro se aiuti un amico

A Palermo una nuova truffa su WhatsApp mette in guardia gli utenti. Qualcuno riceve un messaggio da un contatto noto, che chiede aiuto per votare una ballerina e vincere una borsa di studio. Chi clicca e segue le istruzioni rischia di perdere 900 euro. È una trappola che si sta diffondendo tra gli utenti, già segnalata da diverse persone. La polizia invita a verificare sempre le richieste strane e a non condividere dati o soldi senza certezza.

Una richiesta d'aiuto apparentemente innocua, ovvero votare una giovane ballerina per darle una mano a vincere una borsa di studio, che arriva da un contatto fidato direttamente su Whatsapp. In poche ore però l'incubo: dal un semplice clic sul link ricevuto, si arriva al furto dell'identità.

