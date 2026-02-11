la toscana si spacca cerimonie a distanza in consiglio regionale

La Toscana si divide di nuovo, questa volta in consiglio regionale. Doveva essere una giornata dedicata al ricordo delle vittime delle Foibe, ma si trasforma in una scena di tensioni e polemiche. La discussione si infiamma sull’intervento di Italo Bocchino, annunciato e poi cancellato, lasciando il pubblico e i presenti con l’amaro in bocca. La riunione si conclude con più rancore che unità.

Doveva essere un consiglio regionale senza conflitti per ricordare le vittime delle Foibe e invece, alla fine, sarà ricordato solo per l’aspro sconto politico e l’infinita polemica per l’intervento – prima previsto e poi cancellato – di Italo Bocchino. Il direttore del Secolo d’Italia ha parlato sì, ma nella Sala Affreschi, accanto all’aula del consiglio regionale che nel frattempo si era svuotata per l’uscita del centrodestra (fatta eccezione per Massimiliano Simoni, vannacciano che ha dato il benservito alla Lega). Una sorta di seduta parallela a quella solenne e istituzionale. Così il giorno del ricordo, di fatto, si è spezzato in due: da una parte il consiglio decimato, dall’altro gli interventi del centrodestra e il cortometraggio realizzato da Federica Martini Masoni, imprenditrice toscana, nipote di un esule giuliano-dalmata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Questa mattina si è saputo che Italo Bocchino non parteciperà alla cerimonia del Giorno del Ricordo in Consiglio Regionale della Toscana.

Inizia la lunga maratona di bilancio del Consiglio regionale della Toscana, con focus sulle misure 2026-2028.

