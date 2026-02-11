La Toscana ha ufficialmente riconosciuto lo Stato di Palestina. La proposta di legge è passata oggi pomeriggio in Consiglio regionale, con il voto favorevole dei consiglieri. Ora si aspetta che anche il Parlamento italiano segua l’esempio.

Firenze, 11 febbraio 2026 – La Toscana riconosce lo stato di Palestina. La proposta di legge è stata votata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 febbraio, in Consiglio Regionale. E’ la prima regione d’Italia a compiere questo passo, arrivato a margine di un iter cominciato diversi mesi fa. “Atto formale e sostanziale”. La proposta di legge nasce dal campo largo a trazione Pd allargato ad Avs e Movimento 5 Stelle. L’atto, promesso in campagna elettorale dal governatore Eugenio Giani, ha l’obiettivo di "spronare" il Parlamento e il governo Meloni a fare lo stesso. "E’ un primo passo, importante e concreto”, aveva commentato commento lo stesso Giani, annunciando un percorso che dopo il voto del consiglio regionale punta ad aprire la strada all’avvio dell’iter parlamentare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Toscana riconosce lo Stato di Palestina. La proposta di legge votata in Consiglio: “Ora il Parlamento faccia altrettanto”

Il Comune di Torre del Greco ha annunciato ufficialmente il riconoscimento dello Stato di Palestina, comunicandolo tramite una lettera al Governo Meloni.

Israele ha annunciato il riconoscimento ufficiale del Somaliland, suscitando sorpresa nella comunità internazionale.

