Il Comune di Torre del Greco riconosce ufficialmente lo Stato di Palestina

Il Comune di Torre del Greco ha annunciato ufficialmente il riconoscimento dello Stato di Palestina, comunicandolo tramite una lettera al Governo Meloni. Nel documento, si richiede anche l’interruzione immediata del memorandum d’intesa tra Italia e Israele. Questa decisione rappresenta una presa di posizione formale dell’amministrazione comunale su temi di rilevanza internazionale e diplomatico.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.