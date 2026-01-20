Il Comune di Torre del Greco riconosce ufficialmente lo Stato di Palestina
Il Comune di Torre del Greco ha annunciato ufficialmente il riconoscimento dello Stato di Palestina, comunicandolo tramite una lettera al Governo Meloni. Nel documento, si richiede anche l’interruzione immediata del memorandum d’intesa tra Italia e Israele. Questa decisione rappresenta una presa di posizione formale dell’amministrazione comunale su temi di rilevanza internazionale e diplomatico.
La comunicazione in una lettera ufficiale al Governo Meloni, in cui si chiede anche "l'interruzione immediata del memorandum d'intesa tra Italia e Israele".
Israele riconosce il Somaliland tra lo stupore della comunità internazionale e il ministro Sa’ar lancia la provocazione: “Non è uno Stato virtuale come la Palestina”Israele ha annunciato il riconoscimento ufficiale del Somaliland, suscitando sorpresa nella comunità internazionale.
