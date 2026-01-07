Israele riconosce il Somaliland tra lo stupore della comunità internazionale e il ministro Sa’ar lancia la provocazione | Non è uno Stato virtuale come la Palestina

Israele ha annunciato il riconoscimento ufficiale del Somaliland, suscitando sorpresa nella comunità internazionale. Il ministro Gideon Sa’ar ha commentato l’evento a Hargeisa, sottolineando che il Somaliland non è uno “Stato virtuale” come la Palestina. Questa decisione rappresenta un passo importante nelle relazioni diplomatiche della regione, aprendo nuovi scenari geopolitici e sollevando interrogativi sul futuro del riconoscimento internazionale di territori non indipendenti.

Le parole pronunciate da Gideon Sa’ar ad Hargeisa in relazione al riconoscimento ufficiale da parte di Israele del Somaliland, un territorio controllato dalla Somalia, sono destinate a lasciare il segno. Parlando del recente riconoscimento fatto da Tel Aviv, il ministro degli Esteri israeliano ha detto senza mezze misure che “a differenza della Palestina, il Somaliland non è uno Stato virtuale”. Parole forti che, com’è facilmente intuibile, hanno immediatamente acceso polemiche e tensioni diplomatiche. Del resto Sa’ar subito dopo ha ulteriormente puntualizzato che il Somaliland è “uno Stato funzionante, basato sui principi del diritto internazionale”, sottolineando come la regione autonoma somala sia, da quasi 35 anni, una democrazia stabile. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Israele riconosce il Somaliland tra lo stupore della comunità internazionale e il ministro Sa’ar lancia la provocazione: “Non è uno Stato virtuale come la Palestina” Leggi anche: Med Dialogues, a Napoli anche il ministro degli esteri di Israele Gideon Sa’ar Leggi anche: Israele riconosce il Somaliland: scelta strategica decisiva La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il riconoscimento israeliano del Somaliland rischia di innescare un pericoloso “effetto domino”. ISRAELE IN SOMALILAND/ “Così sorveglia il Golfo e contrasta la Turchia con l’ok Usa. Ma i Paesi arabi…” - Israele riconosce il Somaliland per assicurarsi una presenza nel Mar Rosso. ilsussidiario.net

