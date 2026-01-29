Con l’avvicinarsi del Festival di Sanremo 2026, si fa sempre più concreta la presenza di Achille Lauro tra i co-conduttori. La notizia, annunciata da Carlo Conti, ha sorpreso molti appassionati, che non si aspettavano questa scelta. Manca poco al via, e i nomi dei big in gara sono già noti, così come le canzoni che hanno già fatto discutere.

Manca ormai pochissimo al Festival di Sanremo 2026. I big in gara sono già stati svelati, così come i titoli delle loro canzoni – già ascoltate (e giudicate) dagli esperti del settore. Il conduttore è noto a tutti: sarà Carlo Conti, ancora una volta, a ricoprire il ruolo di direttore artistico della kermesse musicale. Al suo fianco, per tutte e cinque le serate, la cantante Laura Pausini. E, ha annunciato Conti al Tg1, sul palco dell’Ariston, nell’importante ruolo di co-conduttore anche Achille Lauro. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sanremo 2026, anche Achille Lauro tra i co-conduttori: la sorpresa di Carlo Conti

