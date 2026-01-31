Il principe Andrea è stato avvistato a cena con Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per pedofilia, dopo il suo rilascio dal carcere. La scena ha fatto scalpore e ha riacceso le polemiche sulla presenza del royal in un momento così delicato. Anche Woody Allen era presente alla cena, secondo alcune fonti.

Il principe Andrea è andato a cena il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein dopo il rilascio dalla prigione. Secondo quanto si evince dai nuovi documenti rilasciati dal Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha partecipato a una festa con il condannato per reati sessuali. Nelle email inviate dalla pubblicista di Hollywood Peggy Siegal figurano diverse personalità di spicco in merito a una "cena informale dell'ultimo minuto" per Mountbatten-Windsor, che si trovava a New York per una "visita privata non ufficiale" nel dicembre 2010. Sembra che l'incontro abbia avuto luogo nella casa di Epstein a New York, dove alloggiava il principe durante la trasferta americana, riportano i quotidiani inglesi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il principe Andrea a cena con Epstein uscito dal carcere. C'era pure Woody Allen

Nuove foto emerse collegano Epstein a figure di spicco come Trump, Clinton, Gates, Woody Allen e Bannon.

Nuove immagini provenienti dalla commissione di vigilanza della Camera rivelano scatti di Epstein con figure celebri come Trump, Clinton, Woody Allen e altri.

