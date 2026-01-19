Anomalie tra cui mancanza di estintori e uscita stretta chiuso il locale di musica latino-americana a Torino Pozzo Strada

Il 16 gennaio 2026, durante un controllo della polizia locale a Torino, sono state riscontrate diverse irregolarità presso il locale di musica latino-americana El Ranchito de Willy in via Trecate. Tra le mancanze riscontrate, l'assenza di estintori e un’uscita di emergenza troppo stretta, che hanno portato alla chiusura e al sequestro giudiziario del locale.

Nella serata di venerdì 16 gennaio 2026 un controllo degli agenti della polizia locale ha portato alla chiusura, o meglio al sequestro giudiziario, del locale di musica latino-americana El Ranchito de Willy di via Trecate a Torino. Gli agenti avrebbero riscontrato diverse anomalie tra cui la.🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Movida, stretta del Comune: troppo rumore, chiuso un locale Leggi anche: Incendio a Torino Pozzo Strada: a fuoco un appartamento, gravi i danni Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Anomalie tra cui mancanza di estintori e uscita stretta, chiuso il locale di musica latino-americana a Torino Pozzo Strada - Nella serata di venerdì 16 gennaio 2026 un controllo degli agenti della polizia locale ha portato alla chiusura, o meglio al sequestro giudiziario, del locale di musica latino- torinotoday.it

Quando una rete è fuori ritmo, prima o poi si sente. Lacune di sicurezza, anomalie o mancanza di visibilità finiscono per creare “stonature” che complicano il lavoro quotidiano. Con Nebula Cloud puoi riportare tutto in sintonia: gestione centralizzata della sic - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.