La strage di Rigopiano | condannati tre funzionari Ex sindaco tra i cinque assolti

In una giornata che sembrava tranquilla, i giudici di Perugia hanno emesso le loro sentenze sulla tragedia di Rigopiano. Tre funzionari sono stati condannati, mentre l’ex sindaco e altri due imputati sono stati assolti. La sala è rimasta in silenzio, senza applausi né fischi, mentre il pubblico ascoltava attentamente il verdetto, dopo aver seguito un procedimento lungo e delicato.

Perugia, 12 febbraio 2026 – In silenzio hanno aspettato la lettura della sentenza. Pochi attimi prima, il sostituto procuratore generale di Perugia, Paolo Barlucchi, si era raccomandato: niente applausi o fischi. Ma, a sentenza letta, la rabbia dei familiari è esplosa: “Non si piange per un’assoluzione, si piange per un figlio morto”. Rabbia esplosa dopo nove ore di attesa della sentenza di appello bis per la tragedia di Rigopiano in cui morirono 29 persone. Disastro di Rigopiano, condannati tre dirigenti della Regione Abruzzo. Cinque assoluzioni e 2 prescrizioni "Chiedo l'assoluzione di un funzionario regionale, ho cambiato idea". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La strage di Rigopiano: condannati tre funzionari. Ex sindaco tra i cinque assolti Approfondimenti su Rigopiano Strage Tragedia di Rigopiano, appello bis: condannati tre funzionari regionali La Corte d’Appello di Perugia ha condannato tre funzionari regionali per la tragedia di Rigopiano. Rigopiano, la sentenza d’appello bis: condannati tre funzionari della Regione Abruzzo Nove anni dopo la valanga che ha travolto l’hotel Rigopiano, causando 29 morti, arriva una nuova svolta. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Rigopiano Strage Argomenti discussi: Strage di Rigopiano, attesa oggi la sentenza al processo d'Appello bis: le ultime novità; L'appello bis per la strage di Rigopiano con la dura replica del pg Barlucchi: Prevenire era dovuto; Processo Rigopiano, la procura generale: Quell’hotel non doveva essere costruito o utilizzato in inverno; Il procuratore generale sull'appello bis per Rigopiano: Mancanza carta valanghe regionale ha fatto la differenza. Strage di Rigopiano, attesa oggi la sentenza al processo d'Appello bis: le ultime novitàLeggi su Sky TG24 l'articolo Strage di Rigopiano, attesa oggi la sentenza al processo d'Appello bis: le ultime novità ... tg24.sky.it Rigopiano, oggi la sentenza d’appello bis: condannati tre funzionari della Regione AbruzzoA nove anni dalla tragedia che il 18 gennaio 2017 causò 29 vittime, è arrivata la quarta sentenza. La Corte d’Appello di Perugia ha condannato due funzionari della Regione Abruzzo per disastro colposo ... fanpage.it Strage di Rigopiano, l'11 febbraio attesa la sentenza - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.