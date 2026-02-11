Tragedia di Rigopiano appello bis | condannati tre funzionari regionali

La Corte d’Appello di Perugia ha condannato tre funzionari regionali dell’Abruzzo, Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci, a due anni di carcere. La decisione arriva dopo dieci ore di camera di consiglio e riguarda la tragedia dell’hotel Rigopiano di Farindola, in provincia di Pescara, avvenuta nel gennaio 2017, in cui persero la vita 29 persone. La sentenza si inserisce nel procedimento di appello bis, che ha confermato le accuse contro i funzionari coinvolti nella gestione dell’emerg

Assolti invece i loro colleghi Sabatino Belmaggio, Emidio Rocco Ernesto Primavera e Carlo Giovani. Stessa decisione per l'allora sindaco di Farindola Ilario Lacchetta perché il fatto non costituisce reato, mentre è prescritta la posizione del dirigente comunale di Farindola Enrico Colangeli e dei due funzionari del settore viabilità della provincia di Pescara, Paolo D'Incecco e Mauro Di Blasio. "La sentenza ci dice che l'inettitudine della pubblica amministrazione può uccidere. La Corte d'Appello di Perugia si è uniformata alla decisione della Cortei di Cassazione, con una decisione che sarà una pietra miliare per l'Italia, perché da oggi ogni pubblico funzionario sa che l'inerzia di fronte alla legge non lo esonera dalle responsabilità dei propri incarichi".

