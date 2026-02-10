Con un comunicato ufficiale, il Como Women annuncia l’arrivo di Paolo Tramezzani come nuovo allenatore. La società ha scelto di affidargli la guida della prima squadra, aprendo così un nuovo capitolo per il club. Nei prossimi giorni, Tramezzani inizierà a lavorare con le giocatrici per preparare la stagione che si apre.

Un nuovo capitolo per il Como Women si apre con l’ingresso di Paolo Tramezzani sulla panchina della prima squadra. Ex difensore dell’Inter, l’allenatore emiliano porta con sé un bagaglio internazionale maturato tra Svizzera, Grecia e Croazia, offrendo una prospettiva orientata allo sviluppo del calcio femminile professionistico. Dopo l’esperienza in Italia al Livorno nel 2019, Tramezzani torna nel nostro paese per guidare un gruppo giovane e multiculturale verso obiettivi di crescita e stabilità. Il club ha ufficializzato l’ingresso di Tramezzani, che firma un contratto fino a giugno 2028 per guidare la Prima Squadra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Paolo Tramezzani è il allenatore del Como Women: il comunicato ufficiale

