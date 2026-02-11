La storia degli ‘Appennini migranti’ I paesi di montagna raccontati tra partenze ritorni e nuove presenze

La storia degli ‘Appennini migranti’ si muove tra partite e ritorni. I piccoli paesi di montagna, come Berceto, cambiano volto di continuo. Nel suo libro, Maria Molinari racconta una realtà fatta di partenze, rientri e nuove presenze che sfidano lo spopolamento e le difficoltà economiche. La montagna, invece di restare immobile, si evolve, resiste e si trasforma.

Il racconto di una montagna che si muove, cambia e resiste. Nel suo libro “Appennini migranti. Etnografia di un paese montano”, l’antropologa Maria Molinari offre uno sguardo profondo e sensibile su un territorio spesso raccontato solo attraverso stereotipi: la montagna interna italiana, quella dei piccoli paesi appenninici come quello di Berceto, nella vicina Emilia, segnati dallo spopolamento, dalla fragilità economica e da un senso di marginalità che sembra ineluttabile. Molinari ribalta questa narrazione, mostrando come la montagna non sia affatto un luogo immobile, ma uno spazio attraversato da movimenti, ritorni, partenze e nuove presenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La storia degli ‘Appennini migranti’. I paesi di montagna raccontati tra partenze, ritorni e nuove presenze Approfondimenti su Appennini Migranti Italiani in movimento: vent’anni di partenze, ritorni e nuove identità Il rapporto Italiani nel mondo 2025 della Fondazione Migrantes offre un’analisi approfondita degli ultimi vent’anni di mobilità italiana, evidenziando le tendenze di partenze, ritorni e trasformazioni delle identità. Migranti, via libera del Parlamento europeo agli hub per migranti e alla lista dei Paesi sicuri: tra questi Bangladesh, Tunisia e Kosovo Il Parlamento europeo ha dato il via libera a nuove regole per gestire meglio le richieste di asilo e i flussi migratori. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Appennini Migranti Argomenti discussi: La storia degli ‘Appennini migranti’. I paesi di montagna raccontati tra partenze, ritorni e nuove presenze; Ritorno a Monte Livata (o della fine della montagna di massa); A Buonalbergo c'è ViATor, il museo che riporta in cammino la Via Traiana: è Patrimonio Unesco la strada che unì Roma all’Oriente; 4 Ristoranti, Alessandro Borghese sul Gran Sasso. Le anticipazioni. La storia degli ‘Appennini migranti’. I paesi di montagna raccontati tra partenze, ritorni e nuove presenzeIl racconto di una montagna che si muove, cambia e resiste. Nel suo libro Appennini migranti. Etnografia di un paese montano, l’antropologa Maria Molinari offre uno sguardo profondo e sensibile su u ... lanazione.it L’8 febbraio 1982 debuttava su Rai 1 Marco – Dagli Appennini alle Ande, una delle storie più intense e struggenti della storia dell’animazione Un viaggio lunghissimo, fatto di speranza, sacrifici e lacrime, che ha insegnato a un’intera generazione il v - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.