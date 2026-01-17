Italiani in movimento | vent’anni di partenze ritorni e nuove identità

Il rapporto Italiani nel mondo 2025 della Fondazione Migrantes offre un’analisi approfondita degli ultimi vent’anni di mobilità italiana, evidenziando le tendenze di partenze, ritorni e trasformazioni delle identità. Questa edizione, giunta alla sua ventunesima, fornisce un quadro aggiornato e dettagliato sulla presenza e l’evoluzione degli italiani all’estero, contribuendo a comprendere le dinamiche che hanno segnato il nostro Paese in due decenni di movimento e cambiamenti.

