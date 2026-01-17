Italiani in movimento | vent’anni di partenze ritorni e nuove identità
Il rapporto Italiani nel mondo 2025 della Fondazione Migrantes offre un’analisi approfondita degli ultimi vent’anni di mobilità italiana, evidenziando le tendenze di partenze, ritorni e trasformazioni delle identità. Questa edizione, giunta alla sua ventunesima, fornisce un quadro aggiornato e dettagliato sulla presenza e l’evoluzione degli italiani all’estero, contribuendo a comprendere le dinamiche che hanno segnato il nostro Paese in due decenni di movimento e cambiamenti.
di Tommaso Tautonico La 20esima edizione del Rapporto Italiani nel mondo 2025 della Fondazione Migrantes restituisce una fotografia degli ultimi vent’anni di mobilità italiana. Non più solo “fuga” o “cervelli”, sottolineano i ricercatori e le ricercatrici, ma talenti che scelgono di muoversi, in un quadro fatto di partenze, ritorni, circolarità e nuove identità transnazionali. Secondo il Rapporto, dal 2006 a oggi l’Italia registra 1,6 milioni di espatri e 826mila rimpatri, con un saldo negativo pari a -817mila cittadine e cittadini italiani. Una dinamica concentrata soprattutto in Lombardia, Nordest e Mezzogiorno, le “tre Italie della mobilità”, che racconta squilibri territoriali persistenti e scarse opportunità soprattutto per giovani e giovani adulti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
