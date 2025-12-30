La Procura di Roma indaga sulla scomparsa di 35 opere d’arte all’estero, tra cui dipinti di Monet, Picasso e De Chirico. L’accusa riguarda ricettazione ed esportazione illecita, senza attualmente indagati. La vicenda si inserisce in un contesto di lunga contesa ereditaria tra gli Agnelli, evidenziando ancora una volta le complicazioni legate alla gestione di patrimoni artistici di grande valore.

Ricettazione e esportazione illecita di opere d’arte. La Procura di Roma avanza questa ipotesi di reato: non ci sono indagati, ma basta il nome della famiglia coinvolta a rendere la notizia degna di nota: si tratta dell’ennesimo capito che riguarda gli Agnelli e la contesa sull’eredità. I magistrati ritengono di essere ad un punto importante dell’indagine che riguarda la composizione della collezione di opere d’arte della famiglia Agnelli: 35 quadri d’autore, tra cui Monet, Picasso e De Chirico. La lista, in parte, è coperta da segreto istruttorio. Passaggio importante: è bene ricordare che i proprietari dei quadri possono portarli dove vogliono, ma in considerazione del valore delle opere d’arte in questione, c’è l’obbligo di dare comunicazione degli spostamenti; se questa non viene presentata al ministero della Cultura, le opere, una volta rintracciate, possono essere confiscate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli Agnelli e l’eredità contesa: la Procura di Roma indaga sulle opere d’arte sparite all’estero. Tra i 35 quadri anche dipinti di Monet, Picasso e De Chirico

Leggi anche: Eredità Gianni Agnelli: la Procura indaga su 35 quadri spariti all’estero. Inquirenti al lavoro per rintracciarli

Leggi anche: Renato Guttuso alla Firmafede: "Un artista della contemporaneità". In mostra fino 2 giugno quaranta opere di uno dei protagonisti del novecento tra dipinti, disegni e lavori grafici. L’assessore Borrini ha inserito l’evento nel percorso che ha già offerto Gian Carozzi, de Chirico e Picasso

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Eredità Agnelli, la procura di Roma ricerca 35 quadri spariti all'estero - Sarebbe a una svolta l'inchiesta della procura di Roma sulla composizione della collezione di opere d'arte della famiglia Agnelli. ansa.it