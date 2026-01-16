La Cisl di Milano ha trasferito la propria sede da via Tadino 23 a via Valassina 22, a partire da dicembre 2025. Questo cambiamento riflette la volontà di adattarsi ai mutamenti della città, che si presenta sempre più dinamica ma anche più esclusiva. La nuova sede rappresenta un passo importante nel percorso di rinnovamento e ascolto delle esigenze dei lavoratori e della comunità milanese.

Milano, 16 gennaio 2026 – La Cisl di Milano ha cambiato casa. Dallo scorso dicembre ha lasciato la storica sede di via Tadino 23, per trasferirsi in una nuova in via Valassina 22. Il taglio del nastro è avvenuto oggi, venerdì 16 gennaio, alla presenza dell'arcivescovo Mario Delpini, del sindaco Giuseppe Sala, della segretaria nazionale Daniela Fumarola. Inaugurazione della nuova sede Cisl Milano Metropoli in via Valassina a Milano, 16 gennaio 2026. ANSAMOURAD BALTI TOUATI Mario Delpini e la critica durissima al “capitalismo malato che arricchisce i ricchi e deruba i poveri” "Ci siamo spostati in questa sede - ha osservato il segretario generale della Cisl milanese Giovanni Abimelech - per esercitare in modo più efficace il nostro ruolo e offrire tutele e servizi migliori agli iscritti e ai cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In via Valassina la nuova sede della Cisl: “Milano sempre più dinamica ma è diventata una città per pochi, serve cambio di passo”

Leggi anche: Cgil: "Serve maggior condivisione". Cisl: "Riforme per cambio di passo"

Leggi anche: Giornata della disabilità, Casali (FdI) attacca: "La città è in ritardo: serve un cambio di passo"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sindacato. Venerdì 16 Fumarola, Sala, Monsignor Delpini a inaugurazione nuova sede Cisl Milano Metropoli; Nuova casa per la Cisl milanese. Trasloca anche la croce di Montini; Nuova casa per la Cisl milanese Trasloca anche la croce di Montini.

In via Valassina la nuova sede della Cisl: "Milano sempre più dinamica ma è diventata una città per pochi, serve cambio di passo" - Il segretario milanese Abimelech: bisogna riaccendere lo spirito antico, quello di un luogo ... msn.com