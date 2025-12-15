Inchiesta sulla sanità in Sicilia l' intercettazione tra Cuffaro e l' assessora Amata depositata nell' appello della Procura di Palermo

Un'intercettazione depositata nell’ambito di un’inchiesta sulla sanità siciliana svela una conversazione tra Totò Cuffaro, l’assessora Amata e il manager Caltagirone, coinvolti in un'indagine sul presunto sistema di appalti, nomine e concorsi pubblici. La conversazione risale a gennaio 2024 e si svolge a casa dell’ex governatore.

© Feedpress.me - Inchiesta sulla sanità in Sicilia, l'intercettazione tra Cuffaro e l'assessora Amata depositata nell'appello della Procura di Palermo Nell'indagine sul comitato d'affari che gestiva appalti, nomine e concorsi pubblici nella sanità siciliana spunta l' intercettazione di una conversazione, del gennaio 2024, a casa dell'ex governatore siciliano Totò Cuffaro, tra lo stesso Cuffaro, l'assessora regionale al Turismo Elvira Amata e il manager Alessandro Caltagirone, che poi verrà nominato ai vertici dell'Asp di Siracusa.

