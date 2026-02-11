La sede di Unibo Molari riapre i battenti con entusiasmo. Il responsabile parla di una

Una "realtà bellissima" radicata in un "territorio che l’ha fatta crescere negli anni, pezzetto dopo pezzetto". Così il rettore Giovanni Molari ha definito la sede imolese dell’ Università di Bologna, che ieri ha inaugurato il nuovo anno accademico nell’Aula Magna di Palazzo Vespignani. "L’Alma Mater è l’unico vero ateneo multicampus in Italia, con più del 30% di studenti non a Bologna – le parole di Molari –. E questa è una grande occasione per studenti, docenti e territori. Imola non è uno dei quattro campus della Romagna, né Bologna, ma è una bellissima realtà costituita dalle persone che sono qui oggi: un territorio che l’ha fatta crescere negli anni, pezzetto dopo pezzetto, investendo sulla didattica, ma anche sull’edilizia e sulle infrastrutture". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La sede locale di Unibo. Molari inaugura l’anno: "Una realtà bellissima". Presto lo studentato

Argomenti discussi: La sede locale di Unibo. Molari inaugura l'anno: Una realtà bellissima. Presto lo studentato

