Unibo no a un corso per l’esercito Bernini | Una scelta discutibile Ma Molari | Ha deciso la facoltà

Niente corso di laurea in filosofia per una quindicina di giovani ufficiali dell’Esercito, a cui l’Alma Mater ha chiuso le porte in faccia, rifiutando "l’attivazione di un curriculum a loro dedicato". Tradotto: Unibo ha rifiutato la proposta del generale Carmine Masiello, capo di Stato maggiore dell’Esercito, che aveva chiesto all’ateneo di "avviare un corso di laurea" in filosofia per circa 15 militari dell’Accademia di Modena, con l’obiettivo di "creare un pensiero laterale nell’esercito, uscire dallo stereotipo e dare la possibilità di uscire in maniera diversa", spiega Masiello. Che ha denunciato come da Unibo ci sia stata una netta chiusura: "Non hanno voluto avviare il corso per timore di militarizzare la facoltà – sostiene il generale –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

