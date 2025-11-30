Unibo no a un corso per l’esercito Bernini | Una scelta discutibile Ma Molari | Ha deciso la facoltà
Niente corso di laurea in filosofia per una quindicina di giovani ufficiali dell’Esercito, a cui l’Alma Mater ha chiuso le porte in faccia, rifiutando "l’attivazione di un curriculum a loro dedicato". Tradotto: Unibo ha rifiutato la proposta del generale Carmine Masiello, capo di Stato maggiore dell’Esercito, che aveva chiesto all’ateneo di "avviare un corso di laurea" in filosofia per circa 15 militari dell’Accademia di Modena, con l’obiettivo di "creare un pensiero laterale nell’esercito, uscire dallo stereotipo e dare la possibilità di uscire in maniera diversa", spiega Masiello. Che ha denunciato come da Unibo ci sia stata una netta chiusura: "Non hanno voluto avviare il corso per timore di militarizzare la facoltà – sostiene il generale –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Trasformare la passione per il suono e la musica in competenze professionali applicate all’industria videoludica Il Corso di Alta Formazione #Unibo in Interactive Music and Sound Design for the Game Project fornisce conoscenze teoriche e operative pe - facebook.com Vai su Facebook
Unibo, no a un corso per l’esercito. Bernini: "Una scelta discutibile". Ma Molari: "Ha deciso la facoltà" - Il dipartimento di filosofia rifiuta la proposta del generale Masiello: "Rischio di militarizzazione". Da ilrestodelcarlino.it
Corso di filosofia per militari. No dell’Università di Bologna. Bernini: "Scelta deludente" - Masiello, capo di Stato maggiore dell’Esercito: c’è tanta strada da fare. Segnala quotidiano.net
Militari studenti di filosofia, l’Unibo rifiuta. L’Esercito: “Delusione”. Il rettore: “Scelta del Dipartimento”. Crosetto: difenderemo anche i prof che ci respingono - Il capo di Stato Maggiore: “Non avviano il corso di laurea per timore di militarizzare la facoltà”. Da msn.com