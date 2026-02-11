La scoperta scientifica per la rigenerazione del midollo spinale

In Italia, un gruppo di ricercatori ha fatto un passo avanti nella ricerca sulla rigenerazione del midollo spinale. Hanno scoperto che alcuni macrofagi, cellule del sistema immunitario, possono aiutare a far ricrescere i tessuti nervosi danneggiati. La scoperta potrebbe aprire nuove strade per trattamenti più efficaci per le persone con lesioni spinali. Ora si aspetta di capire come sfruttare questa capacità in modo sicuro e pratico.

In specifiche condizioni i macrofagi - cellule del sistema immunitario note per il loro ruolo nell'ambiente tumorale - possiedono una marcata capacità di stimolare la crescita e la rigenerazione del tessuto nervoso. è questa la scoperta fatta da Hemera, spin off della Statale di Milano

