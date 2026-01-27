La sala multifunzionale ' fantasma' a I Passi | Struttura considerata ultimata ma rimane ancora chiusa

La sala multifunzionale 'fantasma' a I Passi rimane chiusa nonostante sia considerata ultimata da oltre due anni. La situazione evidenzia un immobilismo che preoccupa il quartiere e il futuro dell’infrastruttura, ancora inattiva e senza una chiara destinazione. La questione è al centro del dibattito tra le forze di opposizione e il Comitato di quartiere, che chiedono una soluzione concreta.

Un presente immobile e un futuro nebuloso, tutto da capire. E' il quadro delineato dal gruppo di opposizione in Consiglio comunale Diritti in Comune e dal Comitato di quartiere dei I Passi riguardo alla sala multifunzionale considerata ultimata ormai da oltre due anni. "Da tempo il quartiere si chiede quale sia il destino della sala polifunzionale realizzato a partire dal 2017 con un progetto avviato dal Comune anche con la collaborazione regionale - si domandano Diritti in Comune e il Comitato di quartiere - Nel centro del quartiere, infatti, giace, chiusa, una grande struttura a forma di cubo che potrebbe essere uno spazio in grado di ospitare eventi e associazioni restituendo a Pisa un bel luogo dove aggregare e creare comunità.

