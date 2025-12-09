La tregua di Natale in sala civica
Una serie di scatti che raccontano la cosiddetta “ tregua di Natale ”. La narrazione per immagini dei fatti storici avvenuti nel dicembre 1914 attorno alla città di Ypres, in Belgio, a 5 mesi dall’inizio della Prima guerra mondiale, quando i soldati degli opposti fronti decisero di sospendere gli scontri per fraternizzare, scambiarsi cibo e trascorrere assieme, in pace, quel giorno particolare. È quanto si potrà scoprire fino a domenica grazie alla mostra fotografica “1914-Qualcosa di nuovo sul fronte occidentale”, allestita negli spazi della sala civica Carlo Cattaneo di via Verri a Biassono, all’interno del palazzo comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
