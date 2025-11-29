Gasperini prepara la trappola per Conte | occhio alla mossa anti Napoli

Quella di domenica sera sarà la serata di un super big match come Roma-Napoli. Si tratta di un crocevia importantissimo per la lotta Scudetto, oltre che di un’interessante sfida fra due maestri in panchina come Gian Piero Gasperini e Antonio Conte. L’allenatore giallorosso starebbe già preparando un piano ben preciso per provare ad avere la meglio del match, con dei notevoli cambi di formazione. Il piano anti-Napoli di Gasperini. Secondo quanto riportato da “ La Gazzetta dello Sport “, Gasperini starebbe pensando ad un piano per neutralizzare il gioco azzurro, che prevede l’inserimento di Pellegrini in marcatura su Lobotka. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Gasperini prepara la trappola per Conte: occhio alla mossa anti Napoli

Scopri altri approfondimenti

? #Gasperini: “La partita col #Napoli è molto attesa, giusto che sia così, una partita di cartello e con noi in testa. Ma il modo migliore per preparare le partite è giocare bene, acquisisci fiducia e consapevolezza. Oggi abbiamo sbloccato presto il risultato, abbi Vai su X

Antonio #Conte prepara la sfida contro la Roma, il tecnico può contare su nuove certezze per battere la compagine di Gian Piero Gasperini. - facebook.com Vai su Facebook

Il doppio ex Ceravolo: "Conosco bene Conte e Gasperini e posso dire una cosa su entrambi" - A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Ceravolo, ex direttore sportivo di Napoli e Roma. Secondo msn.com

Zazzaroni analizza la lotta scudetto e celebra Allegri, Gasperini e Conte. Segui le ultimissime sui rossoneri - Segui le ultimissime sui rossoneri Un’analisi lucida e profonda sui vertici della Serie A arriva oggi dalle colonne del Corri ... Lo riporta milannews24.com

Bentornato campionato. Conte, Allegri e Gasperini subito in campo tra speranze e polemiche - 45, Dazn e Sky) taglia il nastro delle 600 panchine in serie A, proprio nel giorno del debutto in giallorosso. Si legge su repubblica.it