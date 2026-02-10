La Robur torna a vincere e trova due successi di fila. Dopo il successo a Terranuova Bracciolini, la squadra di Voria conquista anche il Follonica Gavorrano, dimostrando pragmatismo più che spettacolo. Ora si aspetta una risposta di cuore contro il Cannara.

Serviva continuità e continuità c’è stata: dopo il successo di Terranuova Bracciolini, debutto bis di Gill Voria sulla panchina della prima squadra, la Robur ha superato anche il Follonica Gavorrano. E lo ha fatto al Franchi, nella speranza che possa diventare un fortino. Parola chiave ‘ pragmatismo ’: in certi momenti di una stagione serve quello – e mister Voria non ne ha fatto mistero – serve mettere punti in cascina, serve sporcarsi, senza stare a guardarsi troppo allo specchio. E il Siena, negli ultimi 180 minuti, è stato pragmatico. E ci ha messo cuore: ricetta vincente. Del resto, se la fortuna aiuta gi audaci, il rigore che ha portato al successo di domenica, sul Follonica Gavorrano, in questo fonda le radici: i maremmani di Brando, penalizzati dall’episodio, hanno mandato alle ortiche potenziali occasioni, la Robur è stata brava a reggere botta – nota di merito a Cavallari (foto), uomo simbolo della rinascita bianconera – e ha anzi sprecato ghiotte ripartenze nel finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Robur, la parola-chiave è pragmatismo. Servirà cuore anche contro il Cannara

