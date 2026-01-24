Referendum | Pm Bono ' Gettata la maschera pm disarmato questo vero fine riforma costituzionale'

Da iltempo.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il referendum rappresenta un momento importante per il sistema giudiziario italiano. Secondo il Pm Bono, si tratta di un’occasione per evitare che si disarmino gli strumenti a tutela dell’indipendenza della magistratura, sia requirente che giudicante. La scelta di votare no si basa sulla convinzione che la riforma rischia di compromettere la libertà e l’autonomia dei pubblici ministeri, elementi fondamentali per il corretto funzionamento della giustizia.

Palermo, 24 gen. (Adnkronos) - “Votare no al referendum perché la posta in gioco è l'indipendenza della magistratura requirente e, conseguentemente, anche di quella giudicante, giacché il potere diffuso dei giudici non può essere esercitato senza l'iniziativa libera dei pubblici ministeri. E l'affermazione di Tajani sull'opportunità di sottrarre la polizia giudiziaria all'autorità dei magistrati dimostra che il vero intento è togliere le indagini al pubblico ministero per affidarle alla politica, come avevo previsto e messo nero su bianco nel mio libro Riforma NOrdio”. Così, all'Adnkronos, il sostituto procuratore generale di Caltanissetta Gaetano Bono. 🔗 Leggi su Iltempo.it

referendum pm bono gettata la maschera pm disarmato questo vero fine riforma costituzionale

© Iltempo.it - Referendum: Pm Bono, 'Gettata la maschera, pm disarmato, questo vero fine riforma costituzionale'

Referendum giustizia, scontro tra Di Pietro e lo storico Barbero, l’ex PM: “Lo stimo, ma non ha letto la riforma”Il referendum sulla giustizia ha suscitato diverse opinioni tra figure pubbliche.

Referendum, il pm Nino Di Matteo: “Riforma pericolosa per i cittadini, è spietata con i deboli e ha le armi spuntate verso i potenti”Il sostituto procuratore antimafia Nino Di Matteo ha espresso preoccupazioni sulla riforma giudiziaria in vista del referendum, sottolineando che potrebbe danneggiare i cittadini e favorire i potenti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Referendum: Pm Bono, 'Gettata la maschera, pm disarmato, questo vero fine riforma costituzionale'Palermo, 24 gen. (Adnkronos) - Votare no al referendum perché la posta in gioco è l'indipendenza della magistratura requirente e, conseguentemente, ... iltempo.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.