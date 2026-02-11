Vito Turcis ha raccontato il suo incontro privato con il Papa, svelando i pensieri più profondi sul senso della vita. Dopo un momento difficile in famiglia, l’uomo ha deciso di condividere quanto discusso, offrendo uno sguardo sincero sulle sue riflessioni spirituali.

Dopo un periodo di profonda sofferenza familiare, Vito Turcis rivela il contenuto del suo colloquio privato con il Pontefice e la scoperta di una nuova luce interiore. Un uomo diventato Papa, inizia così ad esprimere l'emozione che ha provato quando ha incontrato Papa leone. Avendo avuto due gravi lutti in famiglia a distanza di pochi mesi sentivo il bisogno di capire il senso della vita e se vale la pena di continuare il proprio cammino nel dolore.

© Novella2000.it - La riflessione di Vito Turcis sul senso dell’esistenza

