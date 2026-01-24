Serata di caos sul doppio senso protesta fuori al campo rom dopo la sospensione dell’erogazione idrica

Nella serata di ieri, si sono registrati disagi e traffico intenso sulla Circumvallazione esterna, vicino al campo rom. La sospensione dell’erogazione idrica ha determinato una protesta nei pressi dell’area, causando disservizi e disagi alla circolazione. La situazione ha richiesto l’intervento delle autorità per gestire la situazione e ripristinare la normale viabilità.

Serata di forti disagi e traffico in tilt sulla Circumvallazione esterna, nei pressi del campo rom, a seguito della sospensione dell’erogazione idrica. La situazione ha provocato il blocco totale della viabilità tra i comuni di Arzano, Melito e il quartiere Scampia, con lunghe code e automobilisti rimasti fermi per ore. Secondo quanto ricostruito, alcuni abitanti del campo si sarebbero riversati in strada dando alle fiamme materassi e cumuli di immondizia, occupando la carreggiata e rendendo impossibile il transito dei veicoli. I roghi hanno causato momenti di tensione e reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Serata di caos sul “doppio senso, protesta fuori al campo rom dopo la sospensione dell’erogazione idrica Leggi anche: Lavori Aqp: sospensione dell'erogazione idrica nel centro abitato per otto ore Leggi anche: Sospensione erogazione idrica a Paduli, diffida del sindaco Vessichelli La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Notte di caos sul ponte translagunare; Incidente in tangenziale a Collegno: scontro tra due auto, una si ribalta e traffico nel caos; Incidente in tangenziale a Collegno: scontro tra due auto, una si ribalta in carreggiata. Traffico nel caos; Ciclone Harry: aeroporti nel caos e ferrovie spezzate. Il bilancio dell’allerta rossa. Treni, investimento sui binari a Firenze Campo di Marte: Alta Velocità, serata di ritardi fino a 2 oreCircolazione ferroviaria temporaneamente sospesa, poi ripristinata. Disagi anche sulla linea Pisa-Genova per un inconveniente tecnico ... lanazione.it Via Carducci, auto sfreccia nel cuore della notte: urla, caos e persone sul tetto (VIDEO)Un’altra notte difficile nel cuore di Trieste, un’altra segnalazione che arriva direttamente da chi in centro vive davvero. Nella tarda serata di domenica 18 gennaio 2026, attorno alle 23, lungo via C ... triestecafe.it Vomero, albero abbattuto blocca il traffico: caos all’incrocio Cimarosa–Alvino Serata di forti disagi al Vomero, dove il traffico è andato completamente in tilt a causa dell’abbattimento di un albero all’incrocio tra via Cimarosa e via Francesco Alvino. L’intervento, - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.