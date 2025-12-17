Sicurezza urbana altre telecamere installate in periferia | l' occhio elettronico arriva a Montelaguardia

In risposta alle crescenti esigenze di sicurezza, Montelaguardia potenzia il suo sistema di videosorveglianza con nuove telecamere in periferia. Questa iniziativa concreta testimonia l’impegno delle autorità nel garantire un ambiente più sicuro, ascoltando le richieste dei cittadini e traducendole in azioni tangibili per rafforzare la tutela e la tranquillità della comunità.

“Dalle parole ai fatti: a Montelaguardia stiamo dando una risposta concreta a una richiesta di sicurezza che i cittadini portano avanti da tempo”. lo ha scritto Antonio Donato, consigliere comunale e delegato alla sicurezza urbana del Comune di Perugia, commenta l’avvio delle installazioni dei. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

